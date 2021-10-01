Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
2012'de düzenlenen Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sorularını FETÖ üyelerine dağıttığı tespit edilen 12 şüpheliden 11'i, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri tarafından, 2012'de düzenlenen Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasının uzman raporları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin itirafları sonucu tespit edilmesinin ardından çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 9 ilde sabah erken saatlerde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Terörle Mücadele FETÖ
Sıradaki Haber
Kuşadası'nda 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz