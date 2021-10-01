İstanbul’da yağmur kazaları da beraberinde getirdi
İstanbul Sefaköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı 3 farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde seyreden 5 araç, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı.
Kamyon tıra çarptı
Yol üzerinde ilerleyen kamyon kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak önünde seyreden tıra çarptı.
20 metre ileride başka bir kaza
Kaza yerinin 20 metre ilerisinde başka bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı.
Ani fren yapan araca çarptı
Öte yandan otoyol üzerinde meydana gelen kazaları gören bir sürücü ani fren yaptı. Arkadan gelen sürücü, ani fren yapan otomobile çarptı. Kaza sonucu maddi hasar oluştu.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
5 aracın karıştığı 3 farklı kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.