Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 09:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Ege Denizi Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
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