Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.