İstanbul genelinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde bazı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kamyonet kamyona çarptı

D-100 Karayolunda seyreden kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan kamyonetteki bir yolcu yaralandı.

Trafik yoğunluğu yüzde 71

İBB'nin trafik uygulamasında sabahın ilk saatlerinden itibaren trafiğin yüzde 71'e çıktığı görüldü.

Bu arada, toplu taşıma aracı kullananlar da yağmura yakalandı.

Bazı vatandaşlar duraklara sığınarak araç beklerken, bazılarının da yağmurdan korunmak için saçakların altına sığındığı görüldü.