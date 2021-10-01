Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Adana'da hırsızlık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
[Fotoğraf: AA]
Adana’da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince adreslere yapılan baskında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen 50 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında şüphelilerin adreslerine çok sayıda polisin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Polisin operasyonu sürüyor.
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