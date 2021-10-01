Ayşe Kavlakçı idaresindeki otomobil, Şevkiye Mahallesi Develi Bulvarı'nda, sivil polis aracıyla çarpıştı.

Kazada polis memurları M.D. ve C.C. ile otomobilin sürücüsü Kavlakçı, Hasret Acar ve Gülşen Acar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, kaza yerindeki incelemenin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret etti.