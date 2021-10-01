Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 02:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis aracı kaza yaptı: 2'si polis 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının otomobille çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Ayşe Kavlakçı idaresindeki otomobil, Şevkiye Mahallesi Develi Bulvarı'nda, sivil polis aracıyla çarpıştı.
Kazada polis memurları M.D. ve C.C. ile otomobilin sürücüsü Kavlakçı, Hasret Acar ve Gülşen Acar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, kaza yerindeki incelemenin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret etti.
Etiketler: Trafik Kazası
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