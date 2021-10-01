Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'a yağan dolu kışı aratmayan manzaralar oluşturdu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı sonrası beyaza bürünen arazilerde kışı aratmayan manzaralar oluştu.
İlçede akşam saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, yağışa aniden yakalanan vatandaşlarda iş yerlerine sığındı.
Dolu yağışı sonrası beyaza bürünen arazilerde kışı aratmayan manzaralar oluştu. Soğuksu piknik alanındaki bazı vatandaşlar ise dolu ile kar topu oynadı.
İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki 2 bin 350 rakımlı Hamamlı köyü de beyaz örtüye büründü, ardından çıkan gökkuşağı ise güzel görüntü oluşturdu.
Etiketler: Kars
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