Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşini ve çocuklarını boğarak öldüren Turgay Mert, Osmaniye'ye kaçtı.

Kaldığı yer tespit edilen Mert, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bunalımda olduğu iddia edilen Turgay Mert, ifadesinde, cinayet sonrası komşusunu arayarak anahtarın yerini söylediğini ve ailesini kontrol etmesini istediğini belirtti.

Dairenin ışıklarının yandığını gören komşu, bu kez Aynur Mert’i aradı. Aynur Mert telefona cevap vermeyince de polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla apartmanın 3'üncü katında bulunan eve girdiğinde Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'in üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı. Turgay Mert'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğunu üzerinde bulundu.

Anne ile iki çocuğunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Acı olayı duyan 16 yaşındaki Aleyna Mert'in arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

41 yaşındaki Aynur Mert ve çocukları Aleyna ile Ahmet'in cenazeleri memleketleri Osmaniye'de toprağa verildi.

Cani baba, emniyetteki işlemlerinin ardında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.