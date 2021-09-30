Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düğün yemeğini beğenmediler, yemek firmasını bastılar
Şırnak Cizre'de düğün sahipleri, düğünde verilen yemeğin iyi olmadığını öne sürerek yemek firmasının sahibi ile iki çalışanını darbetti.
Cizre'de düğün sahibi bir ailenin üyeleri, düğün bittikten sonra yemekleri hazırlayan firmaya gitti.
Düğünde dağıtılan yemeği beğenmediklerini belirten grup ile firmanın sahibi Cemal I. ve 2 çalışanı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Cemal I. ile 2 çalışanı darbedildi. Kavganın ardından her iki taraf da polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.
Bu arada aile üyelerinin yemek firmasını basarak Cemal I. ve çalışanlarına saldırdığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Etiketler: Kavga
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