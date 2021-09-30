Cizre'de düğün sahibi bir ailenin üyeleri, düğün bittikten sonra yemekleri hazırlayan firmaya gitti.

Düğünde dağıtılan yemeği beğenmediklerini belirten grup ile firmanın sahibi Cemal I. ve 2 çalışanı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Cemal I. ile 2 çalışanı darbedildi. Kavganın ardından her iki taraf da polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Bu arada aile üyelerinin yemek firmasını basarak Cemal I. ve çalışanlarına saldırdığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.