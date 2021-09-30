Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Deniz taksinin açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksinin açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de Deniz Taksi ücretlerinin belirlenmesiydi.
Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi.
Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Son Haberler
- 18:49
- 18:37
- 18:32
- 18:28
- 18:29
Sıradaki Haber
25 bin kişiye turizm sektöründe eğitim ve istihdam imkanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz