Balık av sezonu başlayalı 1 ay oldu. Karadeniz özellikle istavrit bolluğuyla yüzleri güldürüyor.

Değişen hava şartları nedeniyle tezgahlarda palamut ve hamsi bol bulunmasa da tezgahların başında istavrit yer alıyor. Uygun fiyatıyla da vatandaşların başlıca tercihi arasında.

İstavritin kilosu 10 lira

Trabzon ve Rize'de istavritin kilosu 10 liradan satılıyor.

İstavritten yüzü gülen balıkçının ve halkın bir umudu da hamsi.

Hamsi ve palamut 30-35 lira

Trabzon'da hamsi ve palamut fiyatları 30 ile 35 lira arasında değişiyor.

Balıkçılar ilerleyen günlerde palamut ve hamside de bolluk bekliyor.

