Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karadeniz'de balık tezgahlarının gözdesi "istavrit" oldu
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz'de istavrit bereketi devam ediyor. Tezgahlarda baş köşede yer alan istavrit, uygun fiyatıyla da en çok tercih edilen balık.
Balık av sezonu başlayalı 1 ay oldu. Karadeniz özellikle istavrit bolluğuyla yüzleri güldürüyor.
Değişen hava şartları nedeniyle tezgahlarda palamut ve hamsi bol bulunmasa da tezgahların başında istavrit yer alıyor. Uygun fiyatıyla da vatandaşların başlıca tercihi arasında.
İstavritin kilosu 10 lira
Trabzon ve Rize'de istavritin kilosu 10 liradan satılıyor.
İstavritten yüzü gülen balıkçının ve halkın bir umudu da hamsi.
Hamsi ve palamut 30-35 lira
Trabzon'da hamsi ve palamut fiyatları 30 ile 35 lira arasında değişiyor.
Balıkçılar ilerleyen günlerde palamut ve hamside de bolluk bekliyor.
Etiketler: Balıkçılık
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