Muğla'nın Marmaris ilçesinde tarihi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan ve 73 yıl sonra tekrar kazı çalışması başlatılan Amos Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilin kültür varlıklarına yönelik çalışmaları desteklediklerini ve antik kentin turizme kazandırılacağını söyledi.

Vali Tavlı, Turunç Mahallesi Amos mevkiindeki, 73 yıl sonra kazı çalışması başlatılan Amos Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkartılan Athena Tapınağı'nda çalışmaları yerinde inceledi.

"İlimizin kültür varlığı daha da zenginleşecek"

Kazı çalışmaları hakkında Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey ve Kazı Bilimsel Danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer'den bilgi alan Vali Orhan Tavlı, antik kent yerleşim alanında detaylı gezi yaptı.

Marmaris tarihine ışık tutacak Amos Antik Kenti kazısının önemine değinen Tavlı, "Amos Antik Kenti'ndeki çalışmalarla ilimizin kültür varlığı daha da zenginleşecektir” diye konuştu.

"Marmaris turizmine katkıda bulunacak"

Tavlı, antik kentin ziyaretçi potansiyeli ile Marmaris turizmine katkıda bulunacağını belirterek, "İlimizdeki kültür varlıklarına yönelik çalışmaları destekliyoruz bu projeyi de destekleyeceğiz, diğer destekçilerle birlikte iş birliğiyle yapılan çalışmaları hızlandırıp Amos Antik Kenti'ni turizme kazandıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

İncelemelerinde Vali Orhan Tavlı'ya Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İşkur Müdürü İlyas Sarıyerli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam eşlik etti.