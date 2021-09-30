Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 1520 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir Valisi Köşger, kentteki 1520 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite öğrencilerimizin barınma talepleri doğrultusunda 30 Eylül itibarıyla 820 kız, 700 erkek olmak üzere toplam 1520 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış olup öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmişlerdir." ifadelerine yer verdi.
Üniversite öğrencilerimizin barınma talepleri doğrultusunda;— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) September 30, 2021
30.09.2021 itibarıyla, 820 kız, 700 erkek olmak üzere, toplam 1.520 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış olup öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmişlerdir. pic.twitter.com/RamPMoz7Cb
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