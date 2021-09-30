İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite öğrencilerimizin barınma talepleri doğrultusunda 30 Eylül itibarıyla 820 kız, 700 erkek olmak üzere toplam 1520 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış olup öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmişlerdir." ifadelerine yer verdi.

Üniversite öğrencilerimizin barınma talepleri doğrultusunda;



30.09.2021 itibarıyla, 820 kız, 700 erkek olmak üzere, toplam 1.520 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış olup öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmişlerdir. pic.twitter.com/RamPMoz7Cb — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) September 30, 2021