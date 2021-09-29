Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 23:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İskenderun'da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde anne Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali Mert (14) ölü olarak bulundu.
Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan kimlikleri henüz belirlenemeyen anne ve 2 küçük çocuğundan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri girdiği evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini buldu.
Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı.
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