Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan kimlikleri henüz belirlenemeyen anne ve 2 küçük çocuğundan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri girdiği evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini buldu.

Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı.