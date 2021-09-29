Yenişehir Mevlana Vadisi mevkiinde, ağaçlandırma yapılan alandaki su hattı patladı.

Hattan akan su nedeniyle dik yamaçta toprak kayması oldu. Alandaki bazı ağaçlar yerlerinden sökülerek sürüklendi. Alt kısımda bulunan bir işletmenin mescidi kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Evlerde kayma riski yok

Ekipler önlem alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri vadinin üst kısmındaki evlerde inceleme yaptı. Evlerde kayma riski olmadığı belirlendi. Bölgede ekiplerce temizlik çalışması yapılacağı bildirildi.