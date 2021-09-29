Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da patlayan hattan akan su toprak kaymasına neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yeşil alan sulaması için kullanılan hattın patlaması sonucu akan su nedeniyle toprak kayması yaşandı.
Yenişehir Mevlana Vadisi mevkiinde, ağaçlandırma yapılan alandaki su hattı patladı.
Hattan akan su nedeniyle dik yamaçta toprak kayması oldu. Alandaki bazı ağaçlar yerlerinden sökülerek sürüklendi. Alt kısımda bulunan bir işletmenin mescidi kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Evlerde kayma riski yok
Ekipler önlem alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri vadinin üst kısmındaki evlerde inceleme yaptı. Evlerde kayma riski olmadığı belirlendi. Bölgede ekiplerce temizlik çalışması yapılacağı bildirildi.
Etiketler: Erzurum
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