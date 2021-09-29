Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'daki orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, erken müdahale sonucu söndürüldü.
Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ile Belen Belediyesi ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun Soğukoluk Mahallemizde çıkan orman yangını erken müdahale sonucu söndürüldü. Rabbim beterinden saklasın." ifadelerini kullandı.
Öte yandan bu yıl aynı bölgede çıkan 3 yangın büyümeden söndürülmüştü.
Etiketler: Orman Yangını
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