Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 20:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/DHA
Gaziantep'te trafik kazaları kamerada
Gaziantep’te farklı zamanlarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameraları tarafından görüntülendi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına kurulan trafik kameralarına yansıyan kaza görüntüleri paylaştı.
Şehrin değişik semtlerinde meydana gelen kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü.
Görüntülerde, bir otomobilin tramvayla çarpıştığı, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir aracın ise devrildiği görüldü.
Yetkililer, kazaların büyük bölümünün dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
Etiketler: Trafik Kazası
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