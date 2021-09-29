Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İnegöl Alanyurt kara yolunda seyreden Mahir Acar (23) idaresindeki otomobil ile Davut Eren'in (69) kullandığı otomobil, Metal Sanayi Kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Zeynep (45) ve Nursel Ayma (19) ile Ruhiye Eren (62) yaralandı.
Araç içerisinde sıkışan Davut Eren ve eşi Ruhiye Eren, ekipler tarafından yapılan çalışma ile çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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