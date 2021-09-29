Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.Y. ile Y.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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