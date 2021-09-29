Piyale Paşa Mahallesi'nde 25 Eylül'de kahvehanede oturan Necati K., bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Bu sırada temizlik yaparken sesleri duyan Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi Müslüm Kaya, hareketsiz şekilde yatan Necati K'nin nefes alamadığını fark ederek kalp masajı yaptı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Necati K, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Necati K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kardeşim hemşire, bu tür sağlık bilgilerini ondan öğrendim"

Müslüm Kaya, insanlık görevini yaptığını belirterek, "Yerde hareketsiz şekilde yatan yaşlı amcayı görünce hemen kalp masajı yaptım. Masajın ardından bir anda nefes aldı. Kardeşim hemşire, bu tür sağlık bilgilerini ondan öğrendim. Sonuçta bir can kurtuldu ve ben de çok mutlu oldum" diye konuştu.