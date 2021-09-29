Bingöl, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görev yapan 32 yaşındaki Ahmet Kekül, kent merkezindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kekül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kekül'ün cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Törene, Kekül'ün yakınları, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve polisler katıldı.

Bu arada Kekül'ün ölümü ile ilgili eşinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.