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Çevre
TRT Haber 07.09.2026 08:15

Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliği Fethiye'de başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz” dedi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜCA) tarafından deniz ekosistemini korumak için hayata geçirilen DERİA sistemine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kurum paylaşımda, “Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye’de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak, Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliği Fethiye'de başlıyor
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