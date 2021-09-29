Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 16:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 16 ton etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te, düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 16 ton etil alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmayla belirlenen 9 adrese, savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 16 ton etil alkol, 413 şişelenmiş sahte içki, 10 litre aroma, 2 litre anason ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık Sahte Alkol Sahte İçki
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