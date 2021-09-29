Valilikten yapılan açıklamaya göre, endemik birçok türe ev sahipliği yapan Sivas ve Hafik ilçesine bağlı Tozanlı Vadisi'ndeki köyler, devlet desteğiyle aldıkları kovanlarla geleneksel yöntemle bal üretiyor.

Projeyle köylülerin organik arıcılığa geçişini sağlayan Sivas Valiliği, organik üretimdeki malzeme ihtiyaçlarını da gideriyor.

Bölgede 3 bin adet kovan ve 2 bin 900 kilogram petek dağıtımı gerçekleştiren valilik, projeyi Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse ediyor.

"Organik Tozanlı Vadisi Balı" adı altında ürünlerin markalaşmasının devam ettiği süreç sonrası sözleşmeli üretim modeliyle üretilen arı ürünlerinin gerçek değeriyle satılmasıyla arıcıların gelir seviyelerinin artırılması da hedefleniyor.

Arıcılık yapan Ali Yaşar, Hafik ilçesi Olukbaşı köyünde üretimi sürdürdüğünü belirtti.

"Tozanlı bölgesinin bal kalitesi oldukça yüksek"

Bölgenin arıcılık açısından önemini vurgulayan Yaşar, "Tozanlı Bölgesi bitki florası açısından çok geniş ve zengin, o yüzden bal kalitesi oldukça yüksek. Sivas Valiliğimiz geçen sene 100 kovan ve mum çıtası desteğinde bulundu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bizim için çok büyük bir katkı" dedi.

Organik arıcılık yapmanın zor olduğunu ancak çok iyi ilerleme kaydedildiğini anlatan Yaşar, "İşimi çok severek yapıyorum. Kara kovan balı için sepetlerimi kendim örüyorum. Yaklaşık 300 kovan arı ile çalışıyorum, 1 tona yakın bal alıyorum" diye konuştu.