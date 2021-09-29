Isparta'da, Devlet Su İşleri, Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşmesi imzalanan “Eğirdir Gölü Hidroloji Çalışmaları” işinin yer teslimi gerçekleştirildi.

DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, yüklenici firma yetkilileri ve İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Levent Şaylan Eğirdir’e gelerek Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile birlikte yürütülecek çalışmalar kapsamında Eğirdir Gölü ve çevresinde incelemelerde bulundular.

"Eğirdir Gölü Hidroloji Çalışmaları" kapsamında gölün Köprüçay havzasında yer alan Aksu kaynaklarından halihazırda Çayköy HES tesisleri vasıtasıyla göle aktarılan derivasyon miktarında araştırma yapılacak.

Sürdürülebilir bir hidroloji dengesi oluşturabilmek için buharlaşma dahil meteorolojik ve kalite izlemesi için göl yüzeyi ve çevresinde, yüzer ve sabit istasyonların kurulması ve bu sayede yapılabilir iyileştirmeler belirlenecek.