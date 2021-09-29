Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balkonda oturan komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde evinin balkonunda oturan komşusunu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.
Küçükkuyu beldesinde 26 Eylül'de komşusu Ali Ayran'ı evinin balkonunda av tüfeğiyle öldüren ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat şubelerince başlatılan teknik inceleme kapsamında yakalanan Mehmet Şirin Batur Çanakkale'ye getirildi.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Küçükkuyu'da yaşayan 49 yaşındaki Ali Ayran, 26 Eylül'de evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürülmüş, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında zanlının Ayran'ın komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edilmişti.
Etiketler: Çanakkale
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