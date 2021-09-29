Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırla çarpışan yolcu otobüsü devrildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırla çarpışan boş yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Samsun Ordu kara yolu üzerinde, Ali Çakır'ın kullandığı yolcu otobüsü sebze haline dönüş yapacağı sırada Kadir Adışen idaresindeki tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Yolcusu bulunmayan otobüs, beton elektrik direğine çarparak durdu.
Kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası Otobüs
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