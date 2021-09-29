Yapımı halen devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale etmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnşaat malzemelerinin yanması nedeniyle yükselen dumandan bazı işçiler etkilendi. İşçilere ambulansta müdahale edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.