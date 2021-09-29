Keçiören Atapark Mahallesi'nde yaşayan Erşan Aydemir'den bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları, Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine balkondan eve girdi.

Aydemir'i elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde bulan yakınlarınca polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. 112 Acil Servis ekipleri Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evinin anahtarı bulunamadı

Bir kargo şirketinde çalışan Erşan Aydemir'in üç ay önce nişanlandığı, nişanlısının COVID-19 nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi.

Ailesi Kars'ta yaşayan Aydemir'in kilitli olan ve çilingir marifetiyle açılan kapısının anahtarı evde bulunamadı.

İnceleme başlatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Evin bulunduğu binaya giren ve çıkan kişilerin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Aydemir'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin arından Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü.