Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak etkisini sürdürecek. Sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.