Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezine sahte zirai ilaç getirileceği ve piyasa sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte olduğu değerlendirilen 3 bin 602 litre farklı markalarda zirai ilaç ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından, 3'ü de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.