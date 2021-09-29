İrfan Çalışkan idaresindeki 06 BAZ 830 plakalı kamyonun, römork kısmında bulunan tekerlek henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yangında, römork ve içerisinde bulunan tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Sivrihisar-Emirdağ kara yolunun Yukarıkepen Mahallesi mevkisinde gerçekleşen olayla ilgili soruşturma sürüyor.