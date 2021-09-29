Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kargo şirketine ait araçta yangın çıktı
Eskişehir'de bir kargo şirketine ait kamyonun römork kısmı içindeki ürünlerle birlikte yandı.
İrfan Çalışkan idaresindeki 06 BAZ 830 plakalı kamyonun, römork kısmında bulunan tekerlek henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yangında, römork ve içerisinde bulunan tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Sivrihisar-Emirdağ kara yolunun Yukarıkepen Mahallesi mevkisinde gerçekleşen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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