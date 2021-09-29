Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük-Kastamonu kara yolunda İsmail K. (50) idaresindeki otomobil, Bostanbükü kavşağında, Melek S'nin (57) kullandığı ciple çarpıştı.
Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücüler ile Nezihe P. (58) ve Recep Y. (37), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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