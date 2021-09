Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile kırmızı ışık denetimi yapıldı.

Bir saat süren kırmızı ışık denetiminde kural ihlali yapan 35 sürücüye 10 bin 990 TL para cezası uygulandı.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı için 314 TL ceza yazılan Selahattin Dinç, ceza miktarını duyunca polisten indirim yapılmasını istedi.

Selahattin Dinç, trafik polisine, "Memur Bey yapacağınız bir şey yok mu?" diye sordu.

Denetimlere katılan İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise sürücüye, "Eğer kesilen cezayı ödeme imkanın yoksa ben kendi maaşımdan inanın öderim. Yeter ki sizlerin canına bir şey olmasın" dedi.

Demir, "Bakın benim tek derdim sizin can güvenliğiniz. Çorum’da bir vatandaşın burnu bile kanamasın diye ben gece gündüz çalışıyorum. Tek istediğim senin can güvenliğin başka hiçbir şey istemiyorum. Ben kendi maaşımdan öderim. Çorumlunun her birine canım kurban olsun buna inan" dedi.