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Gündem
AA 28.04.2024 18:09

Göztepe Süper Lig'de

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek normal sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Göztepe Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Göztepe, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakayı 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Lundqvistz ile bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bitime 2 hafta kala puanını 66'ya çıkararak, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Göztepe Süper Lig'de

Süper Lig yolculuğu

2023-2024 sezonuna teknik direktör Radmoir Kokovic yönetiminde başlayan Göztepe, Kokovic'le 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadığı 12 haftalık periyodu 20 puanla 6. sırada tamamladı.

Kokovic'le yollarını ayırdıktan sonra 13. haftadan itibaren takımı Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'a emanet eden sarı-kırmızılı ekip, Stoilov'la başarılı sonuçlara imza attı. Stoilov'la 4'te 4 yaparak başlayan İzmir temsilcisi, ligin ilk devresini 32 puan ve averajla lider Eyüpspor'un 10 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Göztepe Süper Lig'de

Ligin ikinci devresinde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Göztepe, ikinci yarının ilk haftasında yükseldiği ikinciliği hiç bırakmadı. 26. haftada en yakın rakibi Kocaelispor'a 10 puanlık fark atan Göztepe, başarılı mücadelesini sürdürerek ligin bitimine 2 hafta kala adını Süper Lig'e yazdırdı.

Stanimir Stoilov ilk sezonunda Süper Lig sevinci yaşadı

Sezon içinde Kokovic'in yerine getirilen Stoilov, ilk sezonunda Süper Lig sevinci yaşadı. Bulgar teknik adam, 6. kez Süper Lig vizesi alan Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan 6. teknik direktör oldu.

Göztepe Süper Lig'de

İlk olarak 1977-1978'de teknik direktör Fevzi Zemzem, 1980-1981'de Erkan Velioğlu ve 2000-2001'de Ümit Kayıhan ile Süper Lig'e doğrudan yükselen Göztepe, 1998-1999'da teknik direktör Oktay Çevik'le, 2016-2017'de de Yılmaz Vural yönetiminde play-off maçları sonucunda Süper Lig'e çıkmıştı.

Avrupa'da ilk yarı final

İzmir'i uzun yıllar Süper Lig'de temsil eden Göztepe, Türk futboluna "Buldozer" Fevzi Zemzem, kaptanlar "İngiliz" Nevzat Güzelırmak, "Kestane" Gürsel Aksel, "Çarli" Çağlayan Derebaşı, "Panter" kaleci Ali Artuner gibi isimleri kazandırmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, şimdiki adı UEFA Avrupa Ligi olan Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda 1968-1969 sezonunda yarı final oynamış ve bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olmuştu.

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra amatöre kadar gerileyen Göztepe, amatör kümede mücadele ettiği 2007-2008'de TFF 3. Lig'e yükselme müsabakalarında başarılı olamasa da 2008-2009 sezonunun başında Aliağa Belediyespor'un isim haklarını alarak TFF 3. Lig'de mücadele etmeye başladı.

En son 2016-2017'de play-off'tan Süper Lig vizesi alan sarı-kırmızılı ekip, 2021-2022'de veda ettiği Süper Lig'e 2 sezon aranın ardından tekrar döndü.

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