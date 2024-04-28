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Dünya
AA 28.04.2024 17:30

İsrail ordusu: Genelkurmay Başkanı, Gazze'deki savaşı sürdürme planlarını onayladı

İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladığını duyurdu.

İsrail ordusu: Genelkurmay Başkanı, Gazze'deki savaşı sürdürme planlarını onayladı
[Fotograf: Reuters]

Ordunun X sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Halevi'nin, İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman ve bazı komutanlarla yaptığı görüşmelerin ardından Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladığı aktarıldı.

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki habere göre, Genelkurmay Başkanı görüşmeler sırasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı işgal etme yönündeki operasyonel planları onayladı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bugün yaptığı açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını söylemişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

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