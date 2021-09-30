Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ormanlık alanda yangın
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karaburun ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi mevkiinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 10 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri, yangına müdahale ediyor.
İzmir’in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.https://t.co/37X0wyI9HV pic.twitter.com/wy0UsRcgay— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2021
Etiketler: Orman Yangını
Son Haberler
- 22:24
- 22:20
- 22:27
- 22:20
- 22:02
Sıradaki Haber
Hatay'da eşini ve 2 çocuğunu öldüren baba Osmaniye'de yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz