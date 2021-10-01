Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de arızalanan araca otomobil çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kağıthane'de arızalanarak yol kenarında çekici bekleyen araca otomobil çarptı. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
D-100 Karayolu Edirne istikametinde giden otomobil Çağlayan mevkisinde arıza yaptı.
Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Batuhan K. idaresindeki otomobil, çekiciye yüklenmeye çalışılan arızalı araca çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada Batuhan K. ile yanında bulunan Özge Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, kaza nedeniyle Batuhan K'nin otomobilinde gaz kaçağı meydana geldi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.
Kaza sebebiyle Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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