D-100 Karayolu Edirne istikametinde giden otomobil Çağlayan mevkisinde arıza yaptı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Batuhan K. idaresindeki otomobil, çekiciye yüklenmeye çalışılan arızalı araca çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada Batuhan K. ile yanında bulunan Özge Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle Batuhan K'nin otomobilinde gaz kaçağı meydana geldi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.

Kaza sebebiyle Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.