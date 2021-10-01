Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 05:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da sazlık yangını
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık Gölü sazlık alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Çay ilçesine bağlı Armutlu köyünün Karamık Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İki dekar alan zarar gördü
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yaklaşık iki dekar alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
25 Eylül'de de Bulanık köyü sınırlarındaki sazlık alanda çıkan yangın güçlükle söndürülmüştü.
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