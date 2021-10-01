Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 02:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da otomobil ile çarpışan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Yeşilyurt İlçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde seyreden ambulans, otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Ambulans
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