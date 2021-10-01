Yeşilyurt İlçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde seyreden ambulans, otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.