Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 07:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halkapınar-Aliağa arasında İZBAN seferleri yapılamıyor
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında İZBAN seferleri yapılamıyor.
İZBAN'dan yapılan açıklamada, sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlere ara verildiği, Halkapınar-Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında ise seferlerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
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