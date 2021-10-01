Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Kabatepe ile Gökçeada hattında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
Etiketler: Deniz Otobüsü Fırtına Hava Durumu Sağanak
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