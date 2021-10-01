Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı
Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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