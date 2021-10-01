Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kuşadası'nda 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı. 1 kişi gözaltına alındı.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenlerin arasında bulunan bir kişi, "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz