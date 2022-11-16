Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara için kuvvetli rüzgar uyarısı
[Fotograf: AA]
Ankara Valiliği yarın için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, "17 Kasım Perşembe günü güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir" sözlerine yer verildi.
Açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ankara’da Kuvvetli Rüzgâra Dikkat!— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) November 16, 2022
17 Kasım Perşembe günü (yarın) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve olunmalıdır.https://t.co/d4ux8ETrgV pic.twitter.com/Dcc74ZKS4v
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