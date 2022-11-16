Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 21:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Arnavutköy’de çatı katında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da bir apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Arnavutköy İslambey Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Yükselen alevler yüzünden çevrede büyük panik yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Alevler kısa sürede söndürülürken çatıda hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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