Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 17:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da otelin çatı katında yangın
[Fotograf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı otelin çatı katında yangın çıktı. Otel odasında mahsur kalan kedi ise kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Bitez Mahallesi'ndeki otelin çatı katında, elektrik kontağından yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
Alevleri görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Otelin zemin katındaki yavru köpekler, personel tarafından dışarı çıkarıldı.
Otel tahliye edilirken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Otel odasında mahsur kalan kedi ise itfaiyeciler tarafından kurtarılıp, sahibine teslim edildi.
Sağlık ekipleri, elinden yaralanan itfaiye erini ayakta tedavi etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Otelde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Haberler
- 17:22
- 17:15
- 17:11
- 17:08
- 17:14
Sıradaki Haber
Türk Kızılaya ait kan bağışı minibüsü yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz