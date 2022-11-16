Bitez Mahallesi'ndeki otelin çatı katında, elektrik kontağından yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

Alevleri görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Otelin zemin katındaki yavru köpekler, personel tarafından dışarı çıkarıldı.

Otel tahliye edilirken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Otel odasında mahsur kalan kedi ise itfaiyeciler tarafından kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, elinden yaralanan itfaiye erini ayakta tedavi etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Otelde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.