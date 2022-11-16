Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Kızılaya ait kan bağışı minibüsü yandı
[Fotograf: AA]
Yozgat'ta Türk Kızılaya ait park halindeki kan bağışı minibüsü yangın sonucu hasar gördü.
Kent merkezi Köseoğlu Mahallesi'nde park halindeki kan bağışı minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürülürken, minibüste büyük çapta hasar oluştu.
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