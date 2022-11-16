Polis ekipleri, örgüt kurarak kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, dolandırıcılık, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 15 cep telefonu, çok sayıda sim kart ve hafıza kartı ele geçirdi.

15 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.