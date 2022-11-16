Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 21:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Örgüt mensuplarının dolandırıcılık, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlara karıştığı tespit edildi.
Polis ekipleri, örgüt kurarak kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, dolandırıcılık, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
Ekipler, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 15 cep telefonu, çok sayıda sim kart ve hafıza kartı ele geçirdi.
15 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Balıkesir Suç Örgütü
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