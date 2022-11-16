Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 22:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da doğal gaz patlaması: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Fatih'te bir binanın önündeki doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 10 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir apartmanın önündeki doğal gaz kutusunda patlama oldu.
Patlama sonrası çıkan yangın, binadaki dairelere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
İlk belirlemelere göre binadaki 10 kişi yaralandı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Fatih’te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin son detaylar @trthaber’de. pic.twitter.com/WZP7vRsHll— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 16, 2022
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